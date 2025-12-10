Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Die neuen mittelfristigen Ziele sprächen für eine bessere Kostenentwicklung, ließen aber auch Spielraum für Erlösskepsis, schrieb Tom Mills am Mittwoch./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:57 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:57 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
221,50 €
Abst. Kursziel*:
10,61%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
221,40 €
Abst. Kursziel aktuell:
10,66%
Analyst Name::
Tom Mills
KGV*:
* Zum Zeitpunkt der Analyse