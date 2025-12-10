Deutsche Börse Aktie
|220,10EUR
|-3,40EUR
|-1,52%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich neuer Geschäftsziele für 2028 mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber strebe für den Zeitraum 2024 bis 2028 eine attraktive durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Nettoertrags von 8 Prozent und des operativen Ergebnisses (Ebitda) von 12 Prozent an, schrieb Benjamin Goy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Beide Ziele entsprächen im Wesentlichen den Konsensschätzungen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
291,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
221,70 €
|
Abst. Kursziel*:
31,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
220,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,21%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Zurückhaltung in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
11:52
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Hold für Deutsche Börse-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:24
|Deutsche Börse-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
09.12.25
|Deutsche Börse-Aktie bleibt laut JPMorgan attraktiv bewertet - regelmäßige Aktienrückkäufe geplant - trotzdem Kursverluste (dpa-AFX)
|
09.12.25
|ROUNDUP: Deutsche Börse plant Gewinnwachstum - Aktienrückkäufe nun regelmäßig (dpa-AFX)
|
09.12.25
|Deutsche Börse will Gewinn bis 2028 stärker steigern als Erlöse (dpa-AFX)
|
09.12.25
|Deutsche Börse peilt jährliche Aktienrückkäufe zusätzlich zur Dividende an (dpa-AFX)
Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen
|11:20
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|11:01
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|221,00
|-1,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:42
|PORR buy
|Warburg Research
|12:29
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:18
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:20
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|Mutares Buy
|Warburg Research
|11:11
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|11:11
|Dürr Neutral
|UBS AG
|11:09
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|11:08
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|11:06
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|11:03
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:00
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|10:50
|Polytec buy
|Warburg Research
|10:40
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10:39
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:37
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:35
|TUI Neutral
|UBS AG
|10:35
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|09:16
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|09:16
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|09:13
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|09:02
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
|08:48
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Nike Neutral
|UBS AG
|08:47
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|Boeing Buy
|UBS AG
|08:45
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|08:34
|easyJet Buy
|UBS AG
|08:34
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|08:33
|Ryanair Buy
|UBS AG
|08:33
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|08:32
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:31
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|08:31
|Unilever Sell
|UBS AG
|07:39
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:38
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:34
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07:19
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.