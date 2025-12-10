Deutsche Börse Aktie
|218,70EUR
|-4,80EUR
|-2,15%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich neuer Geschäftsziele für 2028 mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der mittelfristige Ausblick des Börsenbetreibers entspreche weitgehend ihren Erwartungen, schrieb Grace Dargan am Dienstagabend. Zudem begrüßte sie das neue Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
290,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
219,10 €
|
Abst. Kursziel*:
32,36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
218,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,60%
|
Analyst Name::
Grace Dargan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Zurückhaltung in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
12:13
|Deutsche Börse-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy (finanzen.at)
|
11:52
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Hold für Deutsche Börse-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:24
|Deutsche Börse-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
09.12.25
|Deutsche Börse-Aktie bleibt laut JPMorgan attraktiv bewertet - regelmäßige Aktienrückkäufe geplant - trotzdem Kursverluste (dpa-AFX)
|
09.12.25
|ROUNDUP: Deutsche Börse plant Gewinnwachstum - Aktienrückkäufe nun regelmäßig (dpa-AFX)
|
09.12.25
|Deutsche Börse will Gewinn bis 2028 stärker steigern als Erlöse (dpa-AFX)