Deutsche Börse Aktie

218,70EUR -4,80EUR -2,15%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 08:32:32

Deutsche Börse Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Ankündigung mittelfristiger Geschäftsziele mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Ein diesbezüglich eigentlich eher konservatives Unternehmen habe ambitionierte Ziele für 2028 gesteckt, schrieb Michael Werner am Dienstagabend. Dass die Ziele über den Markterwartungen lägen, liege vor allem am Abwicklungs- und Handelsgeschäft (Clearing & Trading)./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
222,10 € 		Abst. Kursziel*:
12,56%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
218,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,36%
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen

13:16 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
11:20 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
11:01 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
08:32 Deutsche Börse Neutral UBS AG
09.12.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Börse AG 219,10 -1,97% Deutsche Börse AG

Aktuelle Aktienanalysen

13:22 United Internet Kaufen DZ BANK
13:16 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
13:01 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:00 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:57 Nike Equal Weight Barclays Capital
12:57 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
12:50 Swiss Re Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:49 easyJet Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:42 PORR buy Warburg Research
12:29 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:18 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
11:36 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
11:26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
11:20 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
11:18 Mutares Buy Warburg Research
11:11 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
11:11 Dürr Neutral UBS AG
11:09 Nordex Buy Citigroup Corp.
11:08 Delivery Hero Neutral Citigroup Corp.
11:06 Siemens Energy Neutral Citigroup Corp.
11:03 BAT Buy Deutsche Bank AG
11:01 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
11:00 TUI Market-Perform Bernstein Research
10:59 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
10:50 Polytec buy Warburg Research
10:40 TUI Overweight Barclays Capital
10:39 adidas Buy Deutsche Bank AG
10:37 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
10:35 TUI Neutral UBS AG
10:35 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Valeo Equal Weight Barclays Capital
09:16 Michelin Underweight Barclays Capital
09:16 Continental Equal Weight Barclays Capital
09:13 DO kaufen Erste Group Bank
09:02 AUMOVIO Overweight Barclays Capital
08:48 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08:47 Nike Neutral UBS AG
08:47 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
08:45 Boeing Buy UBS AG
08:45 Gerresheimer Neutral UBS AG
08:34 easyJet Buy UBS AG
08:34 AIR France-KLM Neutral UBS AG
08:33 Ryanair Buy UBS AG
08:33 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
08:32 Deutsche Börse Neutral UBS AG
08:31 T-Mobile US Buy UBS AG
08:31 Unilever Sell UBS AG
07:39 Lufthansa Buy UBS AG
07:38 Netflix Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen