Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
01.12.2025 12:14:53
EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG
/ Erwerb eigener Aktien
Frankfurt am Main, 1. Dezember 2025
Im Zeitraum vom 24. November 2025 bis einschließlich 28. November 2025 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 65.667 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 24. Februar 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)
24.11.2025 11.700 216,5612
25.11.2025 13.951 218,1976
26.11.2025 13.490 220,9193
27.11.2025 13.195 229,2051
28.11.2025 13.331 230,8767
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 26. Februar 2025 bis einschließlich 28. November 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.995.821 Aktien. Die für den Aktienrückkauf insgesamt aufgewendeten Anschaffungskosten betragen EUR 499.999.973,90; mit den oben genannten Aktienkäufen ist somit das Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen.
Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.
Weitere Informationen über den Aktienrückkauf sind auf der Internetseite der Deutsche Börse AG veröffentlicht (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf).
01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2238218 01.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
12:14
|EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 / (EQS Group)
|
12:14
|EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / (EQS Group)
|
28.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
28.11.25
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.11.25
|Allfunds-Interesse beflügelt Deutsche Börse-Aktie - Längere Handelszeiten (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)