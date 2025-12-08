Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 12:56:13

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft / Share Buyback
Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

08.12.2025 / 12:56 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, December 08, 2025
Status Share Buyback

In the period from December 01, 2025 to and including December 05, 2025 Commerzbank AG has purchased 2,194,141 shares within the framework of its ongoing share buyback programme which has been published by the announcement of September 24, 2025 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.
Shares were purchased as follows:
Day of Purchase Number of shares Average price (EUR)
01/12/2025  443,515 33.8207
02/12/2025  434,243 34.5428
03/12/2025  440,564 34.0472
04/12/2025  440,134 34.0805
05/12/2025  435,685 34.4285

The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since September 25, 2025 through, and including, December 05, 2025 amounts to 27,777,964 shares.
The purchase of shares is carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.
 

08.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.commerzbank.de

 
End of News EQS News Service

2241814  08.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten