Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Aktienbewertung
|
05.12.2025 11:59:03
RBC Capital Markets: Sector Perform für Commerzbank-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Commerzbank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 11:42 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 34,27 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 5,05 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 556 438 Commerzbank-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte die Aktie um 123,6 Prozent nach oben. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser)
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
