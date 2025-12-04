Commerzbank Aktie

Aktie unter die Lupe 04.12.2025 13:22:52

Commerzbank-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. revidiert auf Neutral

Die Commerzbank-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der Commerzbank bei unverändertem Kursziel von 35,50 Euro von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Chris Hallam und Sofie Peterzens bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Donnerstag recht optimistisch für Europas Bankenbranche. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen. Bei der Commerzbank sehen sie dank besserer deutscher Konjunktur weniger Grund für eine unterdurchschnittliche Entwicklung der Aktien.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Commerzbank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 13:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 34,06 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 4,23 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 511 346 Aktien. Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Anteilsschein um 122,2 Prozent. Am 11.02.2026 dürfte Commerzbank die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Commerzbankmehr Analysen

04.12.25 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Commerzbank Sell Goldman Sachs Group Inc.
10.11.25 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
Commerzbank 34,64 1,49% Commerzbank

