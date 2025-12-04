Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Aktie unter die Lupe
|
04.12.2025 13:22:52
Commerzbank-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. revidiert auf Neutral
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der Commerzbank bei unverändertem Kursziel von 35,50 Euro von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Chris Hallam und Sofie Peterzens bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Donnerstag recht optimistisch für Europas Bankenbranche. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen. Bei der Commerzbank sehen sie dank besserer deutscher Konjunktur weniger Grund für eine unterdurchschnittliche Entwicklung der Aktien.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Commerzbank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie notierte um 13:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 34,06 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 4,23 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 511 346 Aktien. Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Anteilsschein um 122,2 Prozent. Am 11.02.2026 dürfte Commerzbank die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerzbank von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.12.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
03.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: DAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbankmehr Analysen
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|34,64
|1,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX und DAX legen zu -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.