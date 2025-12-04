Commerzbank Aktie

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

Performance im Blick 04.12.2025 10:03:38

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerzbank von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Commerzbank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Commerzbank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Commerzbank-Papier 7,75 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Commerzbank-Aktie investiert, befänden sich nun 1 290,656 Commerzbank-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 33,58 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43 340,22 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 333,40 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Commerzbank belief sich jüngst auf 38,99 Mrd. Euro. Am 05.06.2000 wurden Commerzbank-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Commerzbank-Aktie auf 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Thomas Lohnes/Getty Images

