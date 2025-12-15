Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
15.12.2025 16:01:53
EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Share buyback
Frankfurt am Main, December 15, 2025
Status Share Buyback
In the period from December 08, 2025 to and including December 12, 2025 Commerzbank AG has purchased 2,070,777 shares within the framework of its ongoing share buyback programme which has been published by the announcement of September 24, 2025 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.
Shares were purchased as follows:
The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since September 25, 2025 through, and including, December 12, 2025 amounts to 29,848,741 shares.
The purchase of shares is carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.
15.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Germany
|Internet:
|www.commerzbank.de
|End of News
|EQS News Service
|
2246028 15.12.2025 CET/CEST
