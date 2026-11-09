Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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09.11.2026 18:29:01

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

09.11.2026 / 18:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, den 9. November 2026
Stand Aktienrückkauf                              

Im Zeitraum vom 2. November 2026 bis einschließlich 6. November 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.882.652 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 03. September 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO)
02.11.2026 493.824 38,0084
03.11.2026 631.928 37,9790
04.11.2026 526.843 39,8600
05.11.2026 605.279 38,7928
06.11.2026 624.778 38,4136

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 04. September 2026 bis einschließlich 6. November 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 24.151.382 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.commerzbank.de
LEI Code: 851WYGNLUQLFZBSYGB56

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2431204  09.11.2026 CET/CEST

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