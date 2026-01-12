MLP Aktie

WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908

12.01.2026 16:44:33

EQS-CMS: MLP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: MLP SE / Zwischenmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung
MLP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.01.2026 / 16:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MLP SE: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien -
5. Zwischenmeldung

 

Im Zeitraum vom 5. Januar 2026 bis einschließlich 9. Januar 2026 wurden insgesamt 80.229 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der MLP SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 1. Dezember 2025 mitgeteilt wurde.

 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Durchschnittskurs (in EURO)
5.01.2026 15.265 6,8825
6.01.2026 16.324 7,0716
7.01.2026 16.212 7,1497
8.01.2026 16.185 7,1800
9.01.2026 16.243 7,2291

 

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der MLP SE veröffentlicht (https://mlp-se.de).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis einschließlich 9. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 417.111 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der MLP SE erfolgt durch eine von der MLP SE beauftragten Bank ausschließlich über die Börse (Deutsche Börse Xetra).

 


12.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MLP SE
Alte Heerstraße 40
69168 Wiesloch
Deutschland
Internet: www.mlp-se.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2258748  12.01.2026 CET/CEST

