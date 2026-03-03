SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
03.03.2026 15:20:23
EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE
/ Aktienrückkauf
SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Information zum Aktienrückkaufprogramm 2026 – 4. Zwischenmeldung
Walldorf, den 03.03.2026
Im Zeitraum vom 23.02.2026 bis einschließlich zum 27.02.2026 wurden insgesamt 299.063 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben.
Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft:
* Ohne Erwerbsnebenkosten.
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe).
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschließlich zum 27.02.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.393.557 Stück.
SAP SE
Der Vorstand
03.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.sap.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2284918 03.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.at)
|
17:58
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer treten schlussendlich den Rückzug an (finanzen.at)
|
17:58
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich unter Druck (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:59