EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE / Aktienrückkauf

SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



03.03.2026 / 15:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Information zum Aktienrückkaufprogramm 2026 – 4. Zwischenmeldung

Walldorf, den 03.03.2026

Im Zeitraum vom 23.02.2026 bis einschließlich zum 27.02.2026 wurden insgesamt 299.063 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben.

Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl der Aktien Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)* 2026-02-23 69.855 167,11 11.673.797,37 2026-02-24 12.000 165,85 1.990.196,40 2026-02-25 200.000 166,62 33.324.180,00 2026-02-26 7.208 169,12 1.219.007,59 2026-02-27 10.000 170,62 1.706.175,00 Total 299.063 167,86 49.913.356,36

* Ohne Erwerbsnebenkosten.

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschließlich zum 27.02.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.393.557 Stück.

SAP SE

Der Vorstand