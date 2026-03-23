EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.03.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 7. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 227.000 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 16.03.2026 2.811 0,00% 73,7461 207.300 AQEU 16.03.2026 6.418 0,00% 73,7336 473.222 CEUX 16.03.2026 4.706 0,00% 73,7183 346.918 TQEX 16.03.2026 13.065 0,01% 73,7170 963.113 XETA 17.03.2026 4.075 0,00% 73,8573 300.968 AQEU 17.03.2026 8.165 0,01% 73,8717 603.162 CEUX 17.03.2026 3.213 0,00% 73,8814 237.381 TQEX 17.03.2026 19.547 0,01% 73,8451 1.443.450 XETA 18.03.2026 8.182 0,01% 72,5651 593.728 AQEU 18.03.2026 14.014 0,01% 72,7382 1.019.353 CEUX 18.03.2026 5.761 0,00% 72,8499 419.688 TQEX 18.03.2026 27.043 0,02% 72,7201 1.966.570 XETA 19.03.2026 8.877 0,01% 70,7403 627.962 AQEU 19.03.2026 13.750 0,01% 70,8769 974.557 CEUX 19.03.2026 6.742 0,00% 70,8495 477.667 TQEX 19.03.2026 30.631 0,02% 70,9049 2.171.888 XETA 20.03.2026 7.442 0,01% 69,3594 516.173 AQEU 20.03.2026 10.168 0,01% 69,3892 705.549 CEUX 20.03.2026 4.131 0,00% 69,3304 286.404 TQEX 20.03.2026 28.259 0,02% 69,3782 1.960.559 XETA Gesamt 227.000 0,16% 71,7868 16.295.612

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 20. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.197.011 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 23. März 2026

Symrise AG

Der Vorstand