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Symrise Aktie

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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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23.03.2026 16:05:03

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

23.03.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 7.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 16. März  2026 bis einschließlich 20. März 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 227.000 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
16.03.2026 2.811 0,00% 73,7461 207.300 AQEU
16.03.2026 6.418 0,00% 73,7336 473.222 CEUX
16.03.2026 4.706 0,00% 73,7183 346.918 TQEX
16.03.2026 13.065 0,01% 73,7170 963.113 XETA
17.03.2026 4.075 0,00% 73,8573 300.968 AQEU
17.03.2026 8.165 0,01% 73,8717 603.162 CEUX
17.03.2026 3.213 0,00% 73,8814 237.381 TQEX
17.03.2026 19.547 0,01% 73,8451 1.443.450 XETA
18.03.2026 8.182 0,01% 72,5651 593.728 AQEU
18.03.2026 14.014 0,01% 72,7382 1.019.353 CEUX
18.03.2026 5.761 0,00% 72,8499 419.688 TQEX
18.03.2026 27.043 0,02% 72,7201 1.966.570 XETA
19.03.2026 8.877 0,01% 70,7403 627.962 AQEU
19.03.2026 13.750 0,01% 70,8769 974.557 CEUX
19.03.2026 6.742 0,00% 70,8495 477.667 TQEX
19.03.2026 30.631 0,02% 70,9049 2.171.888 XETA
20.03.2026 7.442 0,01% 69,3594 516.173 AQEU
20.03.2026 10.168 0,01% 69,3892 705.549 CEUX
20.03.2026 4.131 0,00% 69,3304 286.404 TQEX
20.03.2026 28.259 0,02% 69,3782 1.960.559 XETA
Gesamt 227.000 0,16% 71,7868 16.295.612  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 20. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.197.011 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 23. März 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2296096  23.03.2026 CET/CEST

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