Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Bewertung im Blick
|
23.11.2026 15:28:47
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Symrise-Aktie mit Market-Perform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die Inflation kehre zurück und die Erfahrung zeige, dass Investoren dies bei der Bewertung von Aromen- und Duftstoffherstellern nicht ignorieren sollten, schrieb Victoria Nice in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Maßgeblich sei, wie schnell Unternehmen Preissteigerungen weiterreichen können. Dies entscheide dann auch über Gewinner oder Verlierer.
Aktienanalyse online: Die Symrise-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Symrise-Aktie musste um 15:12 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 94,24 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 5,05 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 73 500 Symrise-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 39,1 Prozent aufwärts. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.03.2027.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 17:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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