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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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27.04.2026 16:05:03

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

27.04.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 12.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. April  2026 bis einschließlich 24. April 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 224.986 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
20.04.2026 199 0,00% 76,6544 15.254 AQEU
20.04.2026 4.141 0,00% 76,4854 316.726 CEUX
20.04.2026 162 0,00% 76,6556 12.418 TQEX
20.04.2026 8.119 0,01% 76,4978 621.086 XETA
21.04.2026 2.592 0,00% 76,4918 198.267 AQEU
21.04.2026 9.566 0,01% 76,8067 734.733 CEUX
21.04.2026 1.737 0,00% 76,7047 133.236 TQEX
21.04.2026 25.105 0,02% 76,6863 1.925.210 XETA
22.04.2026 3.227 0,00% 75,2847 242.944 AQEU
22.04.2026 26.573 0,02% 75,2944 2.000.798 CEUX
22.04.2026 2.718 0,00% 75,2888 204.635 TQEX
22.04.2026 41.482 0,03% 75,3065 3.123.864 XETA
23.04.2026 1.280 0,00% 74,0556 94.791 AQEU
23.04.2026 21.455 0,02% 74,2235 1.592.465 CEUX
23.04.2026 3.051 0,00% 74,1078 226.103 TQEX
23.04.2026 39.214 0,03% 74,2014 2.909.734 XETA
24.04.2026 2.894 0,00% 74,1357 214.549 AQEU
24.04.2026 10.553 0,01% 74,1211 782.200 CEUX
24.04.2026 761 0,00% 74,0897 56.382 TQEX
24.04.2026 20.157 0,01% 74,1535 1.494.712 XETA
Gesamt 224.986 0,16% 75,1163 16.900.109  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 24. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.905.779 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 27. April 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2315028  27.04.2026 CET/CEST

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