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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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26.10.2026 18:29:01

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.10.2026 / 18:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 37.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 129.200 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
19.10.2026 2.510 0,00% 99,8765 250.690 AQEU
19.10.2026 6.496 0,00% 99,8134 648.388 CEUX
19.10.2026 2.056 0,00% 99,8456 205.283 TQEX
19.10.2026 15.638 0,01% 99,8404 1.561.305 XETA
20.10.2026 2.752 0,00% 100,5045 276.588 AQEU
20.10.2026 7.465 0,01% 100,4602 749.935 CEUX
20.10.2026 2.355 0,00% 100,5361 236.763 TQEX
20.10.2026 14.128 0,01% 100,4520 1.419.186 XETA
21.10.2026 1.648 0,00% 100,7965 166.113 AQEU
21.10.2026 5.070 0,00% 100,8319 511.218 CEUX
21.10.2026 2.361 0,00% 100,8278 238.054 TQEX
21.10.2026 16.321 0,01% 100,8450 1.645.891 XETA
22.10.2026 2.238 0,00% 101,8607 227.964 AQEU
22.10.2026 6.032 0,00% 101,8363 614.277 CEUX
22.10.2026 1.806 0,00% 101,8212 183.889 TQEX
22.10.2026 15.324 0,01% 101,7910 1.559.845 XETA
23.10.2026 2.380 0,00% 102,0869 242.967 AQEU
23.10.2026 5.880 0,00% 101,9972 599.744 CEUX
23.10.2026 1.904 0,00% 101,9758 194.162 TQEX
23.10.2026 14.836 0,01% 102,0054 1.513.352 XETA
Total 129.200 0,09% 100,9723 13.045.616  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 23. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.784.718 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 26. Oktober 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422536  26.10.2026 CET/CEST

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