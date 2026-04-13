Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|
13.04.2026 11:00:33
EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Talanx Aktiengesellschaft
/ Information zum Aktienrückkaufprogramm
Information zum Aktienrückkaufprogramm
13.04.2026
Talanx Aktiengesellschaft
Im Zeitraum vom 07.04.2026 bis einschließlich 10.04.2026 wurden insgesamt 20.000 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufs der Talanx Aktiengesellschaft erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht. https://www.talanx.com/de/investor_relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes zurückerworbenen Aktien beläuft sich auf 30.000 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Talanx Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Talanx Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse (Xetra).
Kontakt:
Bernd Sablowsky
Leiter Investor Relations
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Tel: 0511/3747 2793
13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Talanx Aktiengesellschaft
|HDI-Platz 1
|30659 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.talanx.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2307104 13.04.2026 CET/CEST
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
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|13.11.25
|Talanx Halten
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