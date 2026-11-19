Talanx Aktie
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WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
Talanx Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 163 Euro auf "Buy" belassen. Investoren könnten sich bei Talanx über ein kontinuierliches Wachstum der Ergebnisse freuen, schrieb Michael Huttner am Donnerstag. Dazu komme eine höhere Dividendenzahlung des Versicherers. Eine größere Übernahme in den USA oder in Mexiko könnte Talanx zu einem der fünf größten Versicherer im Nichtlebensgeschäft in der Region machen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Buy
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
163,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
131,80 €
|
Abst. Kursziel*:
23,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
132,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,39%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Talanx AG
|
16.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
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13.11.26
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12.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.11.26
|ROUNDUP: Talanx erwartet 2026 mehr Gewinn - Für 2027 drei Milliarden im Blick (dpa-AFX)
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12.11.26
|Talanx-Aktie mit Gewinnen: Höheres Kapitalanlageergebnis treibt Gewinn nach oben (Dow Jones)
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12.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
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12.11.26
|Talanx erwartet 2026 noch mehr Gewinn - Für 2027 drei Milliarden im Blick (dpa-AFX)
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Analysen zu Talanx AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|DZ BANK
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|Talanx Halten
|DZ BANK
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|Talanx Halten
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