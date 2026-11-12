NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Overweight" belassen. Der Versicherungskonzern habe die zum Halbjahr angehobene Gewinnprognose für 2026 nun nach oben quantifiziert und auch für 2027 eine neue Zahl genannt, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Er sieht das positiv, auch wenn der Konsens bereits in diesen Bereichen liege./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / GMT



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