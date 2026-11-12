Talanx Aktie
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WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
Talanx Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Overweight" belassen. Der Versicherungskonzern habe die zum Halbjahr angehobene Gewinnprognose für 2026 nun nach oben quantifiziert und auch für 2027 eine neue Zahl genannt, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Er sieht das positiv, auch wenn der Konsens bereits in diesen Bereichen liege./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Overweight
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
140,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
132,00 €
|
Abst. Kursziel*:
6,06%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
132,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,58%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Talanx AG
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