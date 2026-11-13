FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Talanx von 132 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Neunmonatszahlen seien erwartungsgemäß stark gewesen, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Hohe bilanzielle Puffer und eine steigende Kapitalanlagerendite sollten für die Preiserosion in den Segmenten Corporate & Specialty sowie Schaden-Rückversicherung kompensieren."/rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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