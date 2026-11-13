Talanx Aktie
|133,40EUR
|1,10EUR
|0,83%
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
Talanx Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Talanx von 132 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Neunmonatszahlen seien erwartungsgemäß stark gewesen, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Hohe bilanzielle Puffer und eine steigende Kapitalanlagerendite sollten für die Preiserosion in den Segmenten Corporate & Specialty sowie Schaden-Rückversicherung kompensieren."/rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Kaufen
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
132,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
133,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Talanx AG
|
12.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
12.11.26
|ROUNDUP: Talanx erwartet 2026 mehr Gewinn - Für 2027 drei Milliarden im Blick (dpa-AFX)
|
12.11.26
|Talanx-Aktie mit Gewinnen: Höheres Kapitalanlageergebnis treibt Gewinn nach oben (Dow Jones)
|
12.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.11.26
|Talanx erwartet 2026 noch mehr Gewinn - Für 2027 drei Milliarden im Blick (dpa-AFX)
|
11.11.26
|Ausblick: Talanx stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
09.11.26
|MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu Talanx AG
|13:14
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|20.03.25
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Talanx AG
|132,80
|0,38%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:15
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|13:14
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|13:14
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|ProCredit Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:47
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|11:42
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|11:17
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|11:17
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|11:17
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|11:08
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|11:07
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|11:05
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|INDUS Buy
|Warburg Research
|10:51
|PNE Buy
|Warburg Research
|10:38
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:38
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:37
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:36
|GFT Hold
|Warburg Research
|10:09
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:00
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:44
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:42
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:22
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:19
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:14
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:55
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.