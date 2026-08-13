CANCOM Aktie

CANCOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

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13.08.2026 11:47:05

EQS-DD: CANCOM SE: Rüdiger Rath, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

13.08.2026 / 11:46 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Rüdiger
Last name(s): Rath

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
CANCOM SE

b) LEI
391200T4AUN1BPBXAO14 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005419105

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
21.5500 EUR 14,567.80 EUR
21.6500 EUR 21,974.75 EUR
21.7500 EUR 27,122.25 EUR
21.6000 EUR 14,126.40 EUR
21.7000 EUR 19,703.60 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
21.6655 EUR 97,494.8000 EUR

e) Date of the transaction
12/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


13.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 Munich
Germany
Internet: http://www.cancom.de
LEI Code: 391200T4AUN1BPBXAO14



 
End of News EQS News Service




106590  13.08.2026 CET/CEST





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11.08.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 22,65 5,10% CANCOM SE

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