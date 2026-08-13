CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|
13.08.2026 11:47:05
EQS-DD: CANCOM SE: Rüdiger Rath, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
13.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 Munich
|Germany
|Internet:
|http://www.cancom.de
|LEI Code:
|391200T4AUN1BPBXAO14
|End of News
|EQS News Service
|
106590 13.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu CANCOM SE
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
13.08.26
|EQS-DD: CANCOM SE: Rüdiger Rath, Kauf (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-DD: CANCOM SE: Rüdiger Rath, buy (EQS Group)
|
13.08.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Cancom auf 32 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu CANCOM SE
|13.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|22,65
|5,10%