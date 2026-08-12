FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Cancom von 34 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Wegen eines schwachen Hardwaregeschäfts habe der IT-Dienstleister im ersten Halbjahr die Erwartungen überraschend deutlich verfehlt, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. IT-Investitionen im Mittelstand und der öffentlichen Hand verzögerten sich und würden temporär aufgeschoben. Zudem hält Kremser den bestätigten Jahresausblick für sehr optimistisch, "weshalb im weiteren Verlauf ein Gewinnwarnungs-Risiko besteht". Doch "gleichzeitig stützen die im Vorjahr eingeleiteten Restrukturierungsprogramme und die damit verbesserte Kostenbasis die Profitabilität"./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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