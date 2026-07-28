CANCOM Aktie

24,45EUR 0,10EUR 0,41%
CANCOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 12:37:37

CANCOM SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Cancom vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Angesichts stark gestiegener Preise für IT-Handware könnten Kunden geplante Aufträge verschoben haben, vermutete Lars Vom-Cleff in einem Ausblick am Dienstag. Daher könne der Umsatz des IT-Dienstleisters auf Jahressicht um fünf Prozent gesunken sein./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,75 € 		Abst. Kursziel*:
43,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,06%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CANCOM SE

mehr Nachrichten