EQS-DD: CANCOM SE: Rüdiger Rath, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.08.2026 / 11:46 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Rüdiger Nachname(n): Rath

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

CANCOM SE

b) LEI

391200T4AUN1BPBXAO14

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005419105

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 21,5500 EUR 14.567,80 EUR 21,6500 EUR 21.974,75 EUR 21,7500 EUR 27.122,25 EUR 21,6000 EUR 14.126,40 EUR 21,7000 EUR 19.703,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 21,6655 EUR 97.494,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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