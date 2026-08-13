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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

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13.08.2026 11:47:05

EQS-DD: CANCOM SE: Rüdiger Rath, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.08.2026 / 11:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Rüdiger
Nachname(n): Rath

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
CANCOM SE

b) LEI
391200T4AUN1BPBXAO14 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005419105

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
21,5500 EUR 14.567,80 EUR
21,6500 EUR 21.974,75 EUR
21,7500 EUR 27.122,25 EUR
21,6000 EUR 14.126,40 EUR
21,7000 EUR 19.703,60 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
21,6655 EUR 97.494,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Deutschland
Internet: http://www.cancom.de
LEI Code: 391200T4AUN1BPBXAO14



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106590  13.08.2026 CET/CEST





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