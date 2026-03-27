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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

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27.03.2026 08:01:20

EQS-DD: CANCOM SE: Thomas Stark, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.03.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Thomas
Nachname(n): Stark

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
CANCOM SE

b) LEI
391200T4AUN1BPBXAO14 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005419105

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
21,00 EUR 6.300,00 EUR
21,00 EUR 10.500,00 EUR
21,00 EUR 6.300,00 EUR
21,00 EUR 3.780,00 EUR
21,00 EUR 23.520,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
21,00 EUR 50.400,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Deutschland
Internet: http://www.cancom.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103936  27.03.2026 CET/CEST





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