Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
14.08.2026 16:05:46
EQS-DD: Nordex SE: Dr. Ilya Hartmann, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Amendment
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
14.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Germany
|Internet:
|www.nordex-online.com
|LEI Code:
|529900HVDYCUWVD0OE76
|End of News
|EQS News Service
|
106642 14.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Nordex AG
|
14.08.26
|EQS-DD: Nordex SE: Dr. Ilya Hartmann, buy (EQS Group)
|
14.08.26
|EQS-DD: Nordex SE: Dr. Ilya Hartmann, Kauf (EQS Group)
|
14.08.26
|EQS-DD: Nordex SE: Dr. Ilya Hartmann, buy (EQS Group)
|
14.08.26
|EQS-DD: Nordex SE: Dr. Ilya Hartmann, Kauf (EQS Group)
|
13.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
13.08.26
|XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.08.26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AG
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|38,94
|-0,36%
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