Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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02.10.2026 13:22:20

Nordex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 52,60 auf 52,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nordex profitiere vom Rückenwind, der die gesamte Branche der Hersteller von landgestützten Windkraftturbinen antreibe, schrieb Ajay Patel am Donnerstag. Bessere Preise sorgten gemeinsam mit dem Auftragswachstum für eine Erholung der Margen./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 06:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
52,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38,30 € 		Abst. Kursziel*:
37,86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,22%
Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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