EQS-DD: PUMA SE: Markus Neubrand, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.11.2025 / 18:10 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Markus Nachname(n): Neubrand

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

PUMA SE

b) LEI

529900GRZ2BQY5ZM9N49

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006969603

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 15,90 EUR 40.147,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 15,9000 EUR 40.147,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.11.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

