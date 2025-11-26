PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Jahresminus eingrenzen
|
26.11.2025 16:10:38
PUMA-Aktie: US-Händler-Zahlen treiben die Erholung
Die Papiere von PUMA erholten sich um gut 5 Prozent an ihre 21-Tage-Linie und setzten sich damit vom jüngsten Tief seit 2015 ab. Zuletzt notierte die PUMA-Aktie via XETRA 6,41 Prozent höher bei 16,93 Euro. Das Jahresminus liegt damit immer noch bei etwa 62 Prozent.
Adidas (adidas) kamen derweil kaum von ihrem Tief seit 2023 weg. HUGO BOSS gewannen immerhin anderthalb Prozent.
Urban Outfitters, Anbieter trendiger Bekleidung und Lifestyle-Produkte, überzeugte mit den Resultaten für das dritte Quartal klar.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Bildquelle: Robert Ascroft/ PUMA
