PUMA Aktie

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

Jahresminus eingrenzen 26.11.2025 16:10:38

PUMA-Aktie: US-Händler-Zahlen treiben die Erholung

PUMA-Aktie: US-Händler-Zahlen treiben die Erholung

Von guten Geschäftszahlen von Urban Outfitters haben sich in Deutschland vor allem die zuletzt besonders schwachen Aktien von PUMA anstecken lassen.

Die Papiere von PUMA erholten sich um gut 5 Prozent an ihre 21-Tage-Linie und setzten sich damit vom jüngsten Tief seit 2015 ab. Zuletzt notierte die PUMA-Aktie via XETRA 6,41 Prozent höher bei 16,93 Euro. Das Jahresminus liegt damit immer noch bei etwa 62 Prozent.

Adidas (adidas) kamen derweil kaum von ihrem Tief seit 2023 weg. HUGO BOSS gewannen immerhin anderthalb Prozent.

Urban Outfitters, Anbieter trendiger Bekleidung und Lifestyle-Produkte, überzeugte mit den Resultaten für das dritte Quartal klar.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquelle: Robert Ascroft/ PUMA

Nachrichten zu PUMA SEmehr Nachrichten

Analysen zu PUMA SEmehr Analysen

