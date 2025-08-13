Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

13.08.2025 16:43:02

EQS-DD: Rheinmetall AG: Dr.-Ing. Klaus Draeger, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

13.08.2025 / 16:41 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.-Ing.
First name: Klaus
Last name(s): Draeger

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Rheinmetall AG

b) LEI
5299001OU9CSE29O6S05 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007030009

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
1,545.00 EUR 47,895.00 EUR
1,545.00 EUR 71,070.00 EUR
1,545.00 EUR 129,780.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
1,545.0000 EUR 248,745.0000 EUR

e) Date of the transaction
12/08/2025; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


13.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com












Language: English
Company: Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Germany
Internet: www.rheinmetall.com



 
End of News EQS News Service




100178  13.08.2025 CET/CEST





Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 588,00 1,31% Rheinmetall AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX stärker -- Wall Street mit weiteren Allzeithochs -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43.000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt tritt am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex zulegt. In den USA greifen Anleger zu. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

