EQS-DD: Scout24 SE: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



07.11.2025 / 16:04 CET/CEST

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Jan Last name(s): Sprengnetter Position: Member of the Extended Leadership Team

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Scout24 SE

b) LEI

5493007EIKM2ENQS7U66

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000A12DM80

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 91.85 EUR 229,625.0 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 91.8500 EUR 229,625.0000 EUR

e) Date of the transaction

07/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

