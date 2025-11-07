ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

07.11.2025 16:06:09

EQS-DD: Scout24 SE: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

07.11.2025 / 16:04 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Jan
Last name(s): Sprengnetter
Position: Member of the Extended Leadership Team

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Scout24 SE

b) LEI
5493007EIKM2ENQS7U66 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A12DM80

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
91.85 EUR 229,625.0 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
91.8500 EUR 229,625.0000 EUR

e) Date of the transaction
07/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


07.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Germany
Internet: www.scout24.com



 
End of News EQS News Service




101666  07.11.2025 CET/CEST





