Scout24 Aktie
|99,70EUR
|-1,20EUR
|-1,19%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 nach Quartalszahlen von 125 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa passte ihre Prognosen für den Online-Portalbetreiber in einer am Freitag vorliegenden Studie an den etwas besser als erwartet ausgefallenen durchschnittlichen Umsatz je Nutzer im dritten Quartal an./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
100,50 €
|
Abst. Kursziel*:
29,35%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
99,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,39%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24mehr Nachrichten
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
11:34
|Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Scout24-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
07:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 146 Euro (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
30.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)