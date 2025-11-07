ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Scout24 Aktie

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

07.11.2025 17:47:04

EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.11.2025 / 17:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Ralf
Nachname(n): Weitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Scout24 SE

b) LEI
5493007EIKM2ENQS7U66 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A12DM80

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
92,50 EUR 18.500,0 EUR
92,50 EUR 12.487,5 EUR
92,50 EUR 462,5 EUR
92,50 EUR 18.500,0 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
92,5000 EUR 49.950,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


07.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.scout24.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101670  07.11.2025 CET/CEST





