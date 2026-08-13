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WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

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13.08.2026 15:07:46

EQS-DD: Semperit AG Holding: Manfred Stanek, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.08.2026 / 15:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Manfred
Nachname(n): Stanek

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Semperit AG Holding

b) LEI
529900PG9O7YFYX5UM88 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000785555

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
15,4 EUR 3.200,0 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
15,4 EUR 3.200,0 Stück

e) Datum des Geschäfts
13.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: WBAH
MIC: XWBO


13.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Österreich
Internet: www.semperitgroup.com
LEI Code: 529900PG9O7YFYX5UM88



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106594  13.08.2026 CET/CEST





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