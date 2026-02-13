Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der Semperit bei 17,50 Euro bestätigt. Auch die Kaufempfehlung ("Buy") wurde mit Hinweis auf die Drittquartalszahlen des niederösterreichischen Konzerns vom zuständigen Analysten Volker Bosse bekräftigt.

"Wir rechnen mit einer anhaltenden Erholung des Geschäfts, die jedoch weiterhin unter unseren ursprünglichen Erwartungen und unter dem Potenzial der Gruppe liegen wird", so der Analyst. "Trotz verbesserter Auftragslage (nach dem Ende des Lagerabbaus) gehen wir jedoch davon aus, dass das gesamtwirtschaftliche Umfeld weiterhin schwierig bleiben wird."

Je Aktie rechnen die Baader-Wertpapieranalysten mit einem Gewinn von 0,01 Euro für das Jahr 2025 und für die beiden Folgejahre mit 0,73 bzw. 1,09 Euro. Die Dividendenprognosen belaufen sich auf je 0,50 Euro für 2025 und 2026 sowie 0,80 für 2027.

Zum Vergleich: Am Freitag kostete zu Mittag die Semperit-Aktie an der Wiener Börse 13,30 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

