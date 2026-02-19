Semperit Aktie

13,10EUR 0,08EUR 0,61%
Semperit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 13:00:00

Semperit neutral

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Semperit von 13,1 auf 14,2 Euro nach oben revidiert. Die Einstufung "Hold" wurde von der zuständigen Expertin Vladimira Urbankova für die Aktien des Gummi- und Kautschukkonzerns gleichzeitig bestätigt.

"Während die langfristigen Aussichten, gestützt durch die möglichen Vorteile des deutschen Infrastrukturprogramms, weiterhin solide sind, wird der kurzfristige Ausblick unverändert von Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Zölle auf das Wettbewerbsumfeld sowie dem Zeitpunkt und Umfang der wirtschaftlichen Erholung getrübt, was den Aktienkurs bremst", formulierte die Analystin. Da das revidierte Kursziel ein Aufwärtspotenzial von weniger als 10 Prozent signalisiert, bleibt die Erste Group bei ihrer neutralen Hold-Empfehlung.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 0,03 Euro für 2025 sowie 0,79 bzw. 1,09 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,50 Euro für 2025 sowie 0,70 bzw. 0,80 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Donnerstagmittag notierten die Semperit-Titel an der Wiener Börse bei 13,02 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/spa

ISIN AT0000785555 WEB http://www.semperitgroup.com

AFA0069 2026-02-19/13:00

Zusammenfassung: Semperit AG Holding neutral
Unternehmen:
Semperit AG Holding 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
14,20 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
13,10 € 		Abst. Kursziel*:
8,40%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
13,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,40%
Analyst Name::
Vladimira Urbankova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Semperit AG Holding

mehr Nachrichten

Analysen zu Semperit AG Holding

mehr Analysen
13:00 Semperit neutral Erste Group Bank
13.02.26 Semperit buy Baader Bank
12.11.25 Semperit Kauf Warburg Research
01.07.25 Semperit kaufen Baader Bank
21.05.25 Semperit Kauf Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Semperit AG Holding 13,10 0,61% Semperit AG Holding

Aktuelle Aktienanalysen

13:00 Semperit neutral Erste Group Bank
12:40 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
12:32 Enel Market-Perform Bernstein Research
12:31 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
12:20 GSK Hold Deutsche Bank AG
12:15 Airbus Buy Deutsche Bank AG
12:14 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
12:13 TRATON Buy Deutsche Bank AG
12:13 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
11:39 Santander Buy UBS AG
11:34 Douglas Neutral UBS AG
11:17 KRONES Buy UBS AG
11:07 Nestlé Neutral UBS AG
11:05 JOST Werke Buy Warburg Research
11:05 AIR France-KLM Neutral UBS AG
11:04 Airbus Buy UBS AG
11:02 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
10:54 Renault Sell UBS AG
10:40 STRABAG accumulate Erste Group Bank
10:06 Knorr-Bremse Buy UBS AG
10:05 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
09:52 freenet Sell UBS AG
09:48 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
09:38 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:32 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
09:28 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
09:28 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
09:27 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:24 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
09:18 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
09:12 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
09:11 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:10 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:05 Linde Outperform Bernstein Research
09:04 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:04 Rio Tinto Overweight Barclays Capital
09:03 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
08:51 Südzucker Hold Warburg Research
08:50 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
08:47 Renault Outperform Bernstein Research
08:46 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Richemont Outperform Bernstein Research
08:40 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:39 KRONES Buy Warburg Research
08:38 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
08:37 Airbus Outperform Bernstein Research
08:29 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
08:14 Airbus Overweight Barclays Capital
08:12 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
08:11 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen