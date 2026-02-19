Semperit Aktie
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Semperit von 13,1 auf 14,2 Euro nach oben revidiert. Die Einstufung "Hold" wurde von der zuständigen Expertin Vladimira Urbankova für die Aktien des Gummi- und Kautschukkonzerns gleichzeitig bestätigt.
"Während die langfristigen Aussichten, gestützt durch die möglichen Vorteile des deutschen Infrastrukturprogramms, weiterhin solide sind, wird der kurzfristige Ausblick unverändert von Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Zölle auf das Wettbewerbsumfeld sowie dem Zeitpunkt und Umfang der wirtschaftlichen Erholung getrübt, was den Aktienkurs bremst", formulierte die Analystin. Da das revidierte Kursziel ein Aufwärtspotenzial von weniger als 10 Prozent signalisiert, bleibt die Erste Group bei ihrer neutralen Hold-Empfehlung.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 0,03 Euro für 2025 sowie 0,79 bzw. 1,09 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,50 Euro für 2025 sowie 0,70 bzw. 0,80 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Donnerstagmittag notierten die Semperit-Titel an der Wiener Börse bei 13,02 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
