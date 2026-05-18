Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Semperit auf 22,00 Euro gehalten. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Stefan Augustin ebenfalls bestätigt.

Warburg erklärt die gehaltenen Prognosen damit, dass "wir das starke Ergebnis des ersten Quartals als Puffer betrachten". Außerdem sei der 2. Juni ein wichtiger Termin, da er voraussichtlich die Frist für B&C sei, den Preis des aktuellen Übernahmeangebots anzupassen. Jede Änderung nach diesem Datum würde die Angebotsfrist verlängern.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Analysten weiterhin 0,93 Euro für 2026, sowie 1,41 bzw. 1,75 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich weiter auf 0,40 Euro für 2026, sowie 0,70 bzw. 0,80 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Montag notierten die Semperit-Titel an der Wiener Börse bei 15,00 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

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moe/rst

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