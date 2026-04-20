Semperit Aktie

14,85EUR -0,10EUR -0,67%
Semperit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.04.2026 10:51:00

Semperit kaufen

Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Semperit von 21 auf 22 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Stefan Augustin, nachdem der Gummi- und Kautschukkonzerns am Freitag mitgeteilt hatte, ein gutes erstes Quartal zu erwarten.

Außerdem wird die Übernahme von Semperit durch die B&C Holding Österreich GmbH immer konkreter. Am Freitag wurde die Angebotsunterlage veröffentlicht. Wesentliche Eckdaten sind bereits bekannt: B&C bietet 15 Euro je Aktie in bar. Das entspreche einer Prämie von 25,2 Prozent auf den Schlusskurs beziehungsweise von 17,2 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate vor Veröffentlichung der Angebotsabsicht im März.

"Unserer Ansicht nach ist das Angebot nicht überzogen, und wir schließen ein verbessertes Angebot nicht aus, sollte B&C eine vollständige Übernahme anstreben. Ebenso gut möglich ist es unserer Meinung nach, dass B&C lediglich seine Beteiligung zu einem angemessenen Preis aufstocken möchte, angesichts der geringen Streubesitzliquidität der Aktie", schreiben die Warburg-Analysten in ihrem Bericht.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Analysten weiterhin 0,93 Euro für 2026, sowie 1,41 bzw. 1,75 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich weiter auf 0,40 Euro für 2026, sowie 0,70 bzw. 0,80 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Montag notierten die Semperit-Titel an der Wiener Börse bei einem Minus von 0,33 Prozent bei 14,90 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/rst

ISIN AT0000785555 WEB http://www.semperitgroup.com

AFA0023 2026-04-20/10:51

Zusammenfassung: Semperit AG Holding kaufen
Unternehmen:
Semperit AG Holding 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
14,90 € 		Abst. Kursziel*:
47,65%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
14,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,65%
Analyst Name::
Stefan Augustin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Semperit AG Holding

mehr Nachrichten

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Semperit AG Holding 14,85 -0,67% Semperit AG Holding

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen