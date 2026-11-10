SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|
10.11.2026 15:30:34
EQS-DD: SUSS MicroTec SE: Jan Smits, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
10.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SUSS MicroTec SE
|Schleissheimer Strasse 90
|85748 Garching
|Germany
|Internet:
|www.suss.com
|LEI Code:
|529900C3KRUTSYDK7N87
|End of News
|EQS News Service
|
107928 10.11.2026 CET/CEST
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|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|48,00
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