Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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16.09.2026 11:47:43

EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

16.09.2026 / 11:46 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Michael
Last name(s): Friede

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Symrise AG

b) LEI
529900D82I6R9601CF26 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000SYM9999

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
89.10 EUR 50,430.60 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
89.1000 EUR 50,430.6000 EUR

e) Date of the transaction
15/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: BOERSE HANNOVER - EUROPEAN INVESTOR EXCHANGE
MIC: XHAN


16.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26



 
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107092  16.09.2026 CET/CEST





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01.09.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
07.08.26 Symrise Kaufen DZ BANK
03.08.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
31.07.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 90,34 1,26% Symrise AG

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