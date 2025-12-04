EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|
04.12.2025 08:30:04
EQS-News: Evotec-Partner Bayer startet Phase-2-Studie zur Behandlung von Patienten mit Alport-Syndrom
|
EQS-News: EVOTEC SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Hamburg, 04. Dezember 2025:
Bayers ASSESS-Studie ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Parallelgruppenstudie der Phase 2a mit einer Verlängerungsphase zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von BAY 3401016 bei Teilnehmenden im Alter von 18 bis 45 Jahren mit Alport-Syndrom. Das Programm geht aus einer strategischen Kollaboration hervor, die Evotec und Bayer im August 2016 eingegangen sind. Im Rahmen der Vereinbarung hat Evotec Anspruch auf Entwicklungs- und kommerzielle Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Lizenzgebühren vom Nettoumsatz, abhängig von dem zukünftigen Fortschritt in der klinischen Entwicklung und der möglichen Vermarktung des Wirkstoffes.
Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass unser gemeinsam entwickelter Antikörper BAY 3401016 zur Behandlung des Alport-Syndroms in die Phase-2-Studie der klinischen Entwicklung eingetreten ist. Das Alport-Syndrom schädigt in erster Linie die Nieren, beginnt oft bereits im Kindesalter und schreitet im Laufe des Lebens weiter voran. Diese schwächende Erkrankung beeinträchtigt die Lebensqualität der Patienten sowohl durch die Symptome als auch durch die Behandlung der Nierenkrankheit erheblich, insbesondere in späteren Stadien. Für die betroffenen Patienten und ihre Angehörigen werden dringend neue Therapieoptionen benötigt, die eine bessere Lebensqualität ermöglichen. Der Beginn dieser Studie ist ein wichtiger und hoffnungsvoller Schritt nach vorne. Wir gratulieren Bayer zum Start der Phase 2 und sind stolz darauf, die Weiterentwicklung dieses Programms zu unterstützen.“
Über das Alport-Syndrom
Über Evotec SE
Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität.
Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern.
Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie.
Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.
Zukunftsbezogene Aussagen
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Medien
Investor Relations
04.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 560 81-0
|Fax:
|+49 (0)40 560 81-222
|E-Mail:
|info@evotec.com
|Internet:
|www.evotec.com
|ISIN:
|DE0005664809
|WKN:
|566480
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq
|EQS News ID:
|2239684
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2239684 04.12.2025 CET/CEST
