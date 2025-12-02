EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Langfristige Investition
|
02.12.2025 10:03:57
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit EVOTEC SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,19 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 23,895 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134,53 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Papiers am 01.12.2025 auf 5,63 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,53 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte EVOTEC SE einen Börsenwert von 1,03 Mrd. Euro. Die EVOTEC SE-Aktie wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des EVOTEC SE-Papiers lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
