EQS-News: Evotec und Variant Bio gehen strategische Partnerschaft zur Entdeckung und Entwicklung von Fibrose-Behandlungen ein

DIE KOLLABORATION NUTZT VARIANT BIOS HOCHMODERNE GENOMIK-FORSCHUNGSPLATTFORM UND EVOTECS INTEGRIERTE END-TO-END F&E-PLATTFORM UND EXPERTISE IM KRANKHEITSBEREICH, UM UNGEDECKTEN MEDIZINISCHEN BEDARF IN FIBROTISCHEN INDIKATIONEN ANZUGEHEN

DIE KOMMERZIELLEN BEDINGUNGEN UMFASSEN FORSCHUNGSZAHLUNGEN SOWIE MEILENSTEINE UND/ODER UMSATZBETEILIGUNGEN AN EVOTEC BASIEREND AUF DEM GESAMTERFOLG DES PROGRAMMS

Hamburg, Deutschland und Seattle, USA, 18. April 2024:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) und Variant Bio, Inc. gaben heute eine Kollaborationsvereinbarung zur Identifizierung einer best-in-class Behandlung für Krankheiten, die durch Fibrose verursacht werden, bekannt.



Fibrose ist gekennzeichnet durch eine ausgeprägte und pathogene Anhäufung der Gewebematrix, die zu einer Gewebedegeneration in Organen wie Leber und Lunge führt. Fibrotische Erkrankungen tragen erheblich zur globalen Mortalität und Morbidität bei. Trotz des chronischen Charakters, des weitreichenden Einflusses auf verschiedene Organe und der beträchtlichen Krankheitslast gibt es derzeit keine Heilung für diese Erkrankungen.



Die strategische Partnerschaft nutzt Variant Bios hochmoderne Genomik-Forschungsplattform und VB-Inferenzplattform sowie Evotecs umfangreiche Expertise in der antifibrotischen Wirkstoffforschung. Evotec wird best-in-class Small Molecules identifizieren, die auf einen von Variant Bio identifizierten fibrotischen Signalweg mit starker genetischer Unterstützung abzielen. Das Programm wird mit Hilfe von Evotecs integrierten End-to-End-F&E-Plattform bis zur Auswahl eines oder mehrerer klinischer Entwicklungskandidaten vorangetrieben. Darüber hinaus bietet die Zusammenarbeit die Möglichkeit, unabhängige nephrologische Targets auf der Grundlage von humanen Multi-Omics-Daten mit Evotecs molekularer Patientendatenbank („E.MPD“) zu evaluieren.



Im Rahmen der Partnerschaft mit geteiltem Risiko wird Evotec nicht offen gelegte Forschungszahlungen und potenzielle präklinische und klinische Meilensteine sowie erfolgsabhängige Umsatzbeteiligungen erhalten. Diese strategische Vereinbarung ermöglicht es Variant Bio, die anfänglichen Kosten für die Entwicklung des Wirkstoffs zu decken, indem ein Teil der zukünftigen Gewinne im Austausch steht.



Dr. Matthias Evers, Chief Business Officer von Evotec, kommentierte: „Wir freuen uns sehr diese Kollaboration mit Variant Bio einzugehen. Variants Genomik-orientiertes Modell, das neuartige Wirkstoff-Targets identifiziert, passt perfekt zu Evotecs datengetriebenem Ansatz, Krankheiten auf molekularer Ebene neu zu definieren und die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Wir freuen uns darauf, unsere komplementäre Wirkstoffforschungsplattform in einer kapitaleffizienten Partnerschaft zu kombinieren und gemeinsam neue, best-in-class Fibrose-Behandlungen voranzutreiben.“



Andrew Farnum, CEO bei Variant Bio, sagte: „Evotec hat in-vitro- und in-vivo-Modelle etabliert und validiert, um Programmlaufzeiten zu verkürzen, und ist ideal positioniert, um unser Fibrose Programm voranzutreiben. Evotec verfügt über die Erfahrung und Erfolgsbilanz bei der Umsetzung bahnbrechender wissenschaftlicher Erkenntnisse in Medikamente, die für die Patient:innen von Bedeutung sind.“



Dr. David Moller, CSO bei Variant Bio, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Evotec, da das Unternehmen über umfassende Expertise in der Krankheitsbiologie und hervorragende Fähigkeiten in der Wirkstoffforschung verfügt, die Variant Bios F&E-Team ergänzen. Diese Faktoren werden eine entscheidende Rolle für den Erfolg unserer präklinischen und Entwicklungsziele spielen.“

ÜBER VARIANT BIO

Variant Bio entwickelt lebensrettende Therapien, indem das Unternehmen die Gene von Menschen mit außergewöhnlichen gesundheitsbezogenen Merkmalen untersucht. Durch die Identifizierung von Gemeinschaften mit einzigartigen genetischen Architekturen und Ausreißer-Phänotypen hat Variant Bio neuartige menschliche genetische Evidenz entdeckt, die als Grundlage für Programme mit bahnbrechendem Potenzial in mehreren therapeutischen Bereichen dient. Die Forschung des Unternehmens wird von seiner proprietären VB-Inferenzplattform angetrieben. Diese Plattform integriert tiefe Phänotypisierung und Multi-Omics-Daten mithilfe von statistischer Genetik und KI-/ML-Ansätzen, um therapeutische Ziele zu identifizieren und zu validieren. Mit Ethik im Zentrum hat das Unternehmen im Jahr 2020 ein beispielloses Nutzungsprogramm gestartet. Dabei hat Variant Bio konkrete Vorteile zugesagt, die die Gemeinschaften direkt beeinflussen, mit denen es weltweit zusammenarbeitet. Variant Bio ist nun bereit, mehrere potenziell lebensverändernde therapeutische Programme voranzutreiben und gleichzeitig einen Mehrwert für Partnergemeinschaften zu schaffen, die dem Unternehmen ihre genetischen Daten anvertraut haben. Verfolgen Sie die Neuigkeiten und Updates von Variant Bio auf www.variantbio.com und über den Blog, auf X/Twitter @VariantBio, auf Instagram @variant_bio und auf LinkedIn.



Variant Bio Kontakt

Sarah LeBaron von Baeyer, Director of Ethics and Engagement sarah@variantbio.com, www.variantbio.com



ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec setzt diese „Data-driven R&D Autobahn to Cures“ sowohl für proprietäre Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20 Pharma und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende „co-owned Pipeline“ innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 5.000 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die 17 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf X/Twitter @Evotec und LinkedIn.



Medienkontakt Evotec SE:

Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications, Gabriele.Hansen@evotec.com

Hinnerk Rohwedder, Director of Global Corporate Communications, Hinnerk.Rohwedder@evotec.com



IR-Kontakt Evotec SE:

Volker Braun, EVP Head of Global Investor Relations & ESG, Volker.Braun@evotec.com

