PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
18.12.2025 17:30:03
EQS-News: PUMA SE sichert sich zusätzliche Finanzierung in Höhe von € 500 Millionen und weitere bestätigte Kreditlinien in Höhe von € 108 Millionen
|
EQS-News: PUMA SE
/ Schlagwort(e): Finanzierung
Herzogenaurach, 18. Dezember 2025 – Das Sportunternehmen PUMA SE hat sich einen zusätzlichen Finanzierungsrahmen von mehr als € 600 Millionen gesichert, bestehend aus einer Fazilität in Höhe von € 500 Millionen und zusätzlichen bestätigten Kreditlinien in Höhe von € 108 Millionen. Dies dient dazu, die Inanspruchnahmen der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von € 1,2 Milliarden zu reduzieren und erhöht damit die allgemeine Flexibilität und den Handlungsspielraum des Unternehmens.
Die neue Fazilität in Höhe von € 500 Millionen wurde vollständig von Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) garantiert. Sowohl diese Fazilität als auch die zusätzlichen bestätigten Kreditlinien haben eine Laufzeit von bis zu zwei Jahren.
Markus Neubrand, CFO der PUMA SE, sagte: „Auch wenn unsere bestehende syndizierte Kreditlinie und die Schuldscheindarlehen weiterhin verfügbar bleiben, wird die heutige Ankündigung unsere finanzielle Flexibilität erhöhen, während wir daran arbeiten, unsere langfristige Finanzierungsstruktur zu finalisieren. Die Tatsache, dass unsere Bankpartner ihr Engagement und ihre Geschäftsbeziehung weiter ausgebaut haben, unterstreicht das Vertrauen in unser zukünftiges Geschäftsmodell und die strategische Ausrichtung. Das wird es uns ermöglichen, unsere strategischen Prioritäten und unser Ziel, PUMA als eine Top-3 Sportmarke weltweit zu etablieren, umzusetzen.“
Finanzkalender:
Die Finanzveröffentlichungen und andere Finanzinformationen stehen im Internet unter „about.puma.com“ zur
Verfügung.
Pressekontakt:
Robert-Jan Bartunek – Teamhead Corporate Communications – PUMA SE – robert.bartunek@puma.com
Investor Relations:
Manuel Bösing – Director Investor Relations – PUMA SE – manuel.boesing@puma.com
Hinweise an die Redaktion:
Anmerkungen hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen:
Dieses Dokument enthält Aussagen über die künftige Geschäftsentwicklung und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements. Sie unterliegen gewissen Risiken und Schwankungen wie auch in anderen Veröffentlichungen beschrieben, insbesondere im Kapitel Risiko- und Chancenmanagement des zusammengefassten Lageberichts. Sollten diese Erwartungen und Annahmen nicht zutreffen oder unvorhergesehene Risiken eintreten, kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den erwarteten Entwicklungen erheblich abweichen. Wir übernehmen daher keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Prognosen.
PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.
18.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PUMA SE
|PUMA WAY 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Telefon:
|+49 9132 81 0
|Fax:
|+49 9132 81 42375
|E-Mail:
|investor-relations@puma.com
|Internet:
|www.puma.com
|ISIN:
|DE0006969603
|WKN:
|696960
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2248498
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2248498 18.12.2025 CET/CEST
