MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PUMA SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in PUMA SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit PUMA SE-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 19,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 52,097 PUMA SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PUMA SE-Papiers auf 23,24 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 210,73 EUR wert. Damit wäre die Investition um 21,07 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von PUMA SE bezifferte sich zuletzt auf 3,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at