EQS-News: RBI: Konzernergebnis weiter stark, auch ohne Russland und Belarus

EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

RBI: Konzernergebnis weiter stark, auch ohne Russland und Belarus



02.05.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



RBI: Zwischenbericht 1. Quartal 2024 Konzernergebnis weiter stark, auch ohne Russland und Belarus Konzernergebnis ohne Beiträge aus Russland und Belarus beträgt EUR 333 Millionen, inklusive Rückstellungen für CHF-Kredite in Polen in Höhe von EUR 109 Millionen Kernerträge ohne Russland und Belarus im Quartalsvergleich um 4% auf EUR 1.519 Millionen gesunken, hauptsächlich aufgrund gesunkener Zinssätze und saisonaler Effekte Geringere Kreditrisikovorsorgen: EUR 3 Millionen für den Konzern ohne Russland und Belarus Harte Kernkapitalquote ohne Russland unverändert bei 14,6% (für gesamten Konzern 17,3%) Risikominderung in Russland: Abbau der Kundenkredite um 58% seit dem Höhepunkt in Q2/2022 auf EUR 5,8 Milliarden Der Ausblick für den gesamten RBI-Konzern einschließlich Russland und Belarus wurde angesichts der Aufforderung der EZB, die Reduzierung der Geschäftstätigkeit in Russland zu beschleunigen, ausgesetzt Erfolgsrechnung in EUR Millionen Q1/2024 Q1/2023 Q4/2023 Zinsüberschuss 1.455 1.385 1.494 Provisionsüberschuss 669 966 677 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen 17 86 -19 Verwaltungsaufwendungen -938 -950 -1.034 Betriebsergebnis 1.263 1.509 1.128 Übriges Ergebnis -147 -96 -317 Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben -140 -236 -24 Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte -25 -301 -142 Ergebnis vor Steuern 952 877 645 Ergebnis nach Steuern 721 700 304 Konzernergebnis 664 657 272 Bilanz in EUR Millionen 31/3/2024 31/12/2023 Forderungen an Kunden 100.434 99.434 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 120.938 119.353 Bilanzsumme 203.398 198.241 Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 95.601 93.664 Bankspezifische Kennzahlen 31/3/2024 31/12/2023 NPE Ratio 1,9% 1,9% NPE Coverage Ratio 50,1% 51,7% Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis) 17,3% 17,3% Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis) 21,6% 21,5% Kennzahlen Q1/2024 Q1/2023 Q4/2023 Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,98% 2,75% 3,06% Cost/Income Ratio 42,2% 38,2% 47,4% Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,22% 0,93% 0,61% Konzern-Return-on-Equity 15,0% 15,8% 6,6% Ergebnis je Aktie in EUR 1,94 1,92 0,75 Ausblick Der Ausblick für 2024 bezieht sich auf die RBI ohne Russland und Belarus. Der Ausblick für den gesamten RBI-Konzern einschließlich Russland und Belarus wurde angesichts der Aufforderung der EZB, die Reduzierung der Geschäftstätigkeit in Russland zu beschleunigen, ausgesetzt (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 18. April 2024). Ausblick 2024 RBI ohne RU/BY Zinsüberschuss in EUR rund 4,0 Mrd. Provisionsüberschuss in EUR rund 1,8 Mrd. Forderungen an Kunden (Wachstum) 3 bis 4% Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,3 Mrd. Cost/Income Ratio rund 52% Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte (vor Berücksichtigung von Overlays) rund 50 BP Konzern-Return-on-Equity rund 10% Harte Kernkapitalquote rund 14,6%* *Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von Null Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: John P. Carlson, CFA Group Investor Relations Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, Österreich ir@rbinternational.com Telefon +43-1-71 707-2089 www.rbinternational.com

02.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com