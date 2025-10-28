TRATON Aktie

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

28.10.2025 15:00:04

EQS-News: TRATON GROUP veröffentlicht Green Finance Framework zur Finanzierung und Refinanzierung batterieelektrischer Nutzfahrzeuge

EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
TRATON GROUP veröffentlicht Green Finance Framework zur Finanzierung und Refinanzierung batterieelektrischer Nutzfahrzeuge

28.10.2025 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

TRATON GROUP veröffentlicht Green Finance Framework zur Finanzierung und Refinanzierung batterieelektrischer Nutzfahrzeuge

  • Mit dem Green Finance Framework können sich TRATON-Investoren der Transformation der Nutzfahrzeugindustrie anschließen und den Wandel hin zu einer nachhaltigeren und elektrifizierten Zukunft unterstützen
  • S&P Global Ratings bewertet das Framework in einer unabhängigen Second Party
    Opinion mit der höchstmöglichen Einstufung „Dark Green“

München, 28. Oktober 2025 – Die TRATON GROUP hat ihr erstes gruppenweites Green Finance Framework veröffentlicht und setzt damit einen wichtigen Meilenstein zur Finanzierung und Refinanzierung batterieelektrischer Nutzfahrzeuge (BEV) entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

„TRATON hat sich zum Ziel gesetzt, den Transport mit Nutzfahrzeugen durch nachhaltige Innovationen zu verbessern. Mit unserem Green Finance Framework richten wir unsere Finanzierungsstrategie an globalen Klimazielen aus und bieten Investoren eine transparente, zukunftsorientierte Plattform, um den Übergang zur batterieelektrischen Mobilität zu unterstützen“, erklärt Christian Levin, CEO der TRATON GROUP.

Das Framework eröffnet Kapitalgebern die Möglichkeit, TRATONs Investitionen in batterieelektrische Mobilität über eine Vielzahl grüner Finanzierungsinstrumente voranzubringen – darunter Green Bonds, Kredite, Schuldscheindarlehen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed-Securities). Das Framework steht im Einklang mit den neuesten internationalen Standards und stellt sicher, dass die Erlöse ausschließlich für geeignete grüne Projekte im Zusammenhang mit batterieelektrischen Nutzfahrzeugen verwendet werden. So hat TRATON innerhalb der Projektkategorie „Clean Transportation“ der International Capital Market Association (ICMA) die folgenden vier Unterkategorien definiert: Forschung und Entwicklung, Fertigung, Financial Services sowie Ladeinfrastruktur für batterieelektrische Nutzfahrzeuge.

Ein Green Finance Committee, eingebettet in die bestehende Governance-Struktur der TRATON GROUP, verantwortet die sorgfältige Auswahl, Bewertung und Überwachung der Investitionen. TRATON wird mit einem jährlichen Bericht über die Verwendung der Finanzmittel sowie deren Auswirkungen die nötige Transparenz gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://traton.com/de/nachhaltigkeit


Kontakt

Ursula Querette
Head of Investor Relations
T +49 152 02152400
ursula.querette@traton.com

Thomas Paschen
Investor Relations
T +49 170 9073494
thomas.paschen@traton.com

TRATON SE  
Hanauer Straße 26 / 80992 Munich / Germany
www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. “Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

 


28.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 360 98 70
E-Mail: investor.relations@traton.com
Internet: www.traton.com
ISIN: DE000TRAT0N7
WKN: TRAT0N
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm
EQS News ID: 2219202

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2219202  28.10.2025 CET/CEST

