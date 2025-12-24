Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester

Um 12:09 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,06 Prozent auf 5 752,45 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,900 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,003 Prozent tiefer bei 5 749,09 Punkten, nach 5 749,28 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 754,56 Punkte, das Tagestief hingegen 5 744,75 Zähler.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,034 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 528,67 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, bei 5 464,56 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 24.12.2024, einen Stand von 4 857,86 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 16,97 Prozent zu. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie. 0 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 347,291 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,62 erwartet. Die Eni-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

