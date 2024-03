Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Der Euro STOXX 50 verliert derzeit an Wert.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,61 Prozent auf 5 021,54 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,333 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,340 Prozent tiefer bei 5 035,13 Punkten in den Handel, nach 5 052,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 5 008,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 037,74 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,558 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 22.02.2024, bei 4 855,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 521,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 195,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 11,27 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 058,91 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,35 Prozent auf 39,89 EUR), Sanofi (+ 1,70 Prozent auf 88,81 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,17 Prozent auf 73,36 EUR), Bayer (+ 0,94 Prozent auf 26,71 EUR) und BNP Paribas (+ 0,91 Prozent auf 63,05 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,78 Prozent auf 827,95 EUR), Kering (-2,73 Prozent auf 360,46 EUR), Infineon (-2,35 Prozent auf 31,14 EUR), UniCredit (-1,69 Prozent auf 33,58 EUR) und BMW (-1,31 Prozent auf 103,61 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 979 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 422,140 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,78 Prozent gelockt.

